"الصحة" تُطلق حملة للوقاية من الجفاف والروماتيزم والانسداد الرئوي المزمن

وقالت الوزارة: من أبرز الأعراض: جفاف الجلد، وجفاف العينين، والانسداد الرئوي المزمن الذي يسبّب "السعال المزمن، وصعوبة في التنفس، والإعياء والتعب، التهاب الجهاز التنفسي"، والروماتيزم الذي يتسبّب في "ألم في المفاصل، وتصلب المفاصل، وفقدان الشهية، والحمى".