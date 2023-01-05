"الصحة" تُطلق حملة للوقاية من الجفاف والروماتيزم والانسداد الرئوي المزمن

أطلقت وزارة الصحة عبر حسابها في منصة "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"؛ حملة توعوية تحت شعار #لشتاء _صحي، لتبيان الأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء.
وقالت الوزارة: من أبرز الأعراض: جفاف الجلد، وجفاف العينين، والانسداد الرئوي المزمن الذي يسبّب "السعال المزمن، وصعوبة في التنفس، والإعياء والتعب، التهاب الجهاز التنفسي"، والروماتيزم الذي يتسبّب في "ألم في المفاصل، وتصلب المفاصل، وفقدان الشهية، والحمى".
وتأتي هذه الحملة ضمن الأنشطة التوعوية استكمالًا للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة، والوقاية من الأمراض.