متخصصون في الاحتيال السيبراني بالبنك المركزي ينهون برنامجًا مكثفًا بجامعة كامبريدج

يذكر أن البرنامج التدريبي يضم 40 خبيرًا دوليًا في مكافحة الاحتيال المالي من الأكاديميين في جامعة كامبريدج، وممثلي القطاع العام، ومستشارين خارجيين قدموا للمتدربين شروحًا نظرية وتطبيقية عن أبرز التحديات والتهديدات التي تواجه المنظمات المالية، وكيفية التصدي لها بطرق ممنهجة ومدروسة؛ بغرض الوصول لأحدث الممارسات المستخدمة في حوكمة مكافحة الاحتيال، وفهم الترابط بين الاحتيال والجرائم المالية والسيبرانية.