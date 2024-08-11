بدء قبول طلبات التعاون مع الكوادر الوطنية للتدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة  

أعلنت اليوم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية بدء التقديم على طلبات التعاون مع الكوادر الوطنية (رجال)؛ للتدريس في الجهات الأكاديمية بالجامعة لعام 1446هـ. ويستمر التقديم حتى الأحد المقبل الـ 14 من شهر صفر الحالي.
وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة أنه سيتم الاستعانة بالكفاءات الوطنية للتدريس من خارج الجامعة، وفق اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، مبينة أن القبول متاح في 5 تخصصات، هي (علم اللغة العربية، واللغة العربية لغير الناطقين بها، وعلم اللغة التطبيقي وفروعه، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، ومناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية).
ودعت الجامعة الراغبين في تقديم طلباتهم، والحصول على مزيد من التفاصيل، والاطلاع على الشروط، إلى زيارة الرابط:https://drive.google.com/file/d/18VUT5FXekRIgXeOa4ZREx3a6u4SmVwXo/view?usp=sharing للتحقق من استيفاء شروط القبول، وإرسال مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية في مجال التدريس عبر الوسائل الموضحة على موقع الجامعة الإلكتروني.