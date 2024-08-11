بدء قبول طلبات التعاون مع الكوادر الوطنية للتدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة  

وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة أنه سيتم الاستعانة بالكفاءات الوطنية للتدريس من خارج الجامعة، وفق اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، مبينة أن القبول متاح في 5 تخصصات، هي (علم اللغة العربية، واللغة العربية لغير الناطقين بها، وعلم اللغة التطبيقي وفروعه، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، ومناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية).