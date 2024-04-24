"إقناع العقارية" تسلم 178 شقة فاخرة للملاك الجُدد خلال الربع الأول 2024

أكدت "إقناع العقارية" ريادتها في القطاع العقاري بالمملكة، مع تسليمها نحو 178 شقةً سكنيَّةً فاخرة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، ضمن إستراتيجيتها في طرح منتجاتٍ عقاريَّةٍ مبتكرةٍ ورائدةٍ تلبّي احتياجات السوق السعودي.
وأوضحت الشركة أن المبيعات توزَّعت على عدة مشاريع تُشكِّل مجتمعاتٍ سكنيَّةً نموذجيَّةً تحتضن العديد من المباني الحديثة، التي تتألق بمواقعها الإستراتيجية في مخطط درب الحرمين، ومخطط سندس، ومخطط حي الريان، القريبة من الطرق الشريانيَّة الرئيسيَّة، وقلب جدة المُفعَم بالحياة.
وأكدت الشركة توفيرها العديد من الفُرص للأسر السعوديَّة التي تُتيح لهم امتلاك شقةٍ سكنيَّةٍ عالية الجودة من بين 230 شقةً متوفِّرة في محفظة مشاريعها المبتكرة التي تواكب متطلبات السوق المحليّ، وتلبّي احتياجات عملائها.
من جانبه، أعرب محمد مرعي المغربي، رئيس مجلس الإدارة، عن سعادته بتحقيق الشركة نتائج بيعيَّة استثنائية خلال الربع الأول، والتي أثمرت عن تحقيق نمو بنسبة 40%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2023م.
وأكد أن النتائج تعكس مساعي الشركة لأن تكون رمزًا للتطوير والاستثمار العقاري في المملكة، من خلال طرح المشاريع الرائدة التي تلبِّي الاحتياجات المجتمعيَّة، وتسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيَّن أن أحد أسباب زيادة الطلب على المنتجات العقاريَّة للشركة، يعود إلى تقديم الأسعار المناسبة التي حرصنا على أن تكون في متناول اليد، إضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل عن طريق البنوك، إلى جانب ضمان الجودة العالية، والأداء المثاليّ في كل مشاريع الشركة، والتي تعكس سجلّها الحافل بالإنجازات والنجاحات بالمملكة.