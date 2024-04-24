"إقناع العقارية" تسلم 178 شقة فاخرة للملاك الجُدد خلال الربع الأول 2024

وبيَّن أن أحد أسباب زيادة الطلب على المنتجات العقاريَّة للشركة، يعود إلى تقديم الأسعار المناسبة التي حرصنا على أن تكون في متناول اليد، إضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل عن طريق البنوك، إلى جانب ضمان الجودة العالية، والأداء المثاليّ في كل مشاريع الشركة، والتي تعكس سجلّها الحافل بالإنجازات والنجاحات بالمملكة.