وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 35 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 35 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية محمد بن سيرين بمحافظة الشماسية لمدة يومين، ومقر كلية التقنية بمحافظة الرس لمدة يوم، وللنساء في القرية التراثية بمحافظة الأسياح لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين في جمعية المعاقين بمحافظة الرس لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية مركز قبة، ومتوسطة ابن الجوزي بمحافظة الشماسية، ومتوسطة بدائع اللهيب بمحافظة الرس لمدة ثلاثة أيام لكل منهم، ومدرسة أبو عبيدة بن الجراح بمحافظة عنيزة لمدة يومين، ومدرسة شعبة بن عياش بمحافظة المذنب، ويوم الأربعاء للنساء في مركز عبور للرعاية النهارية بمحافظة الرس لمدة يوم لكل منهما.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مدرسة السيح بالرين، ومركز أم سديرة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ومركز البير، وإدارة الأوقاف بمحافظة شقراء، ويوم الاثنين في مكتب الزراعة بمحافظة شقراء لمدة يوم لكل منهم، ويوم الثلاثاء في مركز فيضة نومان لمدة يومين، وجامعة شقراء، ويوم الأربعاء في جمعية قادرون للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شقراء، ويوم الخميس في مستشفى شقراء العام لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها يوم الاثنين للرجال في شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بالجبيل لمدة يومين، ومدرسة الخبر المتوسطة، وللنساء في المدرسة الابتدائية العشرون بالخبر، ويوم الثلاثاء للرجال في المدرسة الابتدائية العاشرة بالخبر، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في ابتدائية الجسر بالخبر، ويوم الخميس في ابتدائية حواء الأنصارية بالخبر لمدة يوم لكل موقع.
وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الأربعاء للرجال لمدة يوم لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال في فرع جامعة الملك خالد بتنومة لمدة يوم، ويوم الثلاثاء للنساء في متوسطة مركز قنا لمدة يومين، وابتدائية عبل بمركز بلحمر لمدة يوم، والأربعاء للرجال في مجمع الأوزاعي التعليمي بروام في محافظة رجال ألمع لمدة يومين.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها للرجال اليوم في مركز عذفاء، وللنساء في الابتدائية الأولى للطفولة المبكرة لمدة أسبوع لكل منهما، ويوم الاثنين للرجال في متوسطة الحسن البصري بطبرجل لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني مثل: إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها، وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.