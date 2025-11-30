وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 35 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية محمد بن سيرين بمحافظة الشماسية لمدة يومين، ومقر كلية التقنية بمحافظة الرس لمدة يوم، وللنساء في القرية التراثية بمحافظة الأسياح لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين في جمعية المعاقين بمحافظة الرس لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية مركز قبة، ومتوسطة ابن الجوزي بمحافظة الشماسية، ومتوسطة بدائع اللهيب بمحافظة الرس لمدة ثلاثة أيام لكل منهم، ومدرسة أبو عبيدة بن الجراح بمحافظة عنيزة لمدة يومين، ومدرسة شعبة بن عياش بمحافظة المذنب، ويوم الأربعاء للنساء في مركز عبور للرعاية النهارية بمحافظة الرس لمدة يوم لكل منهما.