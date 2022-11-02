في ليلة ذكراها السنوية.. بوليفارد رياض سيتي تتوهج بالإضاءات الليلية والشموع

في ليلة الاحتفاء بذكراها السنوية، توهجت منطقة بوليفارد رياض سيتي بالشموع التي انتشرت في أنحائها وعلى مياه نافورتها التي أصبحت مرآةً عاكسةً لمجموعة من الجماليات والألوان المضيئة بطريقة إبداعية تظهر أهمية الفعالية ومكانة المنطقة كوجهة ترفيهية مميزة لسكان المملكة وزوارها.
وتزامن انتشار الشموع في سماء البوليفارد مع انسياب أنغام معزوفة موسم الرياض "تخيل" إلى مسامع الحضور، وسط أجواء احتفالية تضاعف بهجتها أنسام الشتاء التي بدأت تتسلل إلى المنطقة في بدايات نوفمبر الجاري.
وشهدت بوليفارد رياض سيتي عديداً من المفاجآت بهذه المناسبة، حيث قدمت خصماً 50% على المطاعم المطلة على النافورة، وشملت الخصومات 13 مطعماً، إضافةً إلى تذاكر الدخول التي تقلصت قيمتها إلى 12 ريالاً.
وكانت منطقة بوليفارد رياض سيتي قد تمّ بناؤها خلال 118 يوم عمل، وتعد أكبر واجهة ترفيهية مستدامة بالمملكة، وتصل مساحتها إلى نحو 900 ألف م2، حيث شهدت حضور أكثر من 11 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال 365 يوماً، وأكثر من 4 مليارات إنفاق داخلي، كما تضم أكثر من 70 مطعماً، و41 مقهى، و81 متجراً، وأكثر من 54 عرضاً مسرحيّاً، و80 حفلةً غنائيةً عالميةً وعربيةً، و22 استوديو هي الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط بمرواس التي تم افتتاحها أخيراً.
يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض التي تجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يوماً من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.