في ليلة ذكراها السنوية.. بوليفارد رياض سيتي تتوهج بالإضاءات الليلية والشموع

وكانت منطقة بوليفارد رياض سيتي قد تمّ بناؤها خلال 118 يوم عمل، وتعد أكبر واجهة ترفيهية مستدامة بالمملكة، وتصل مساحتها إلى نحو 900 ألف م2، حيث شهدت حضور أكثر من 11 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال 365 يوماً، وأكثر من 4 مليارات إنفاق داخلي، كما تضم أكثر من 70 مطعماً، و41 مقهى، و81 متجراً، وأكثر من 54 عرضاً مسرحيّاً، و80 حفلةً غنائيةً عالميةً وعربيةً، و22 استوديو هي الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط بمرواس التي تم افتتاحها أخيراً.