الحجرف: العالم على موعد مع نسخة فريدة واستثنائية في تاريخ كأس العالم

رفع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التهنئة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر -حفظه الله ورعاه-، وإلى شعب وحكومة دولة قطر، بمناسبة افتتاح بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر، مشيداً بالإمكانات الكبيرة التي تستقبل العالم اليوم في استاد (البيت) ليشهد نسخة فريدة واستثنائية في تاريخ البطولة.
وأكد الأمين العام أن استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم تعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون والعرب، مشدداً على دعم دول المجلس على إنجاح مونديال قطر.
جاء ذلك بمناسبة انطلاق مباريات كأس العالم FIFA قطر2022، أمس الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022م، في ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة والتي تمثل حدثًا رياضيًا عالميًا تاريخيًا، وإنجازًا خليجيًّا جديدًا يبرهن قدرة الكفاءات الخليجية على تحقيق الطموحات في المجالات كافة بما ينسجم مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم-، مؤكداً أن العالم على موعد مع نسخة استثنائية ستكون علامة فارقة في مسيرة البطولة الكروية الأبرز عالمياً، كونها تُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون، بالترتيبات والتجهيزات التي قامت عليها دولة قطر في الإعداد للمونديال، مستذكراً الجهود التي بذلتها حكومة دولة قطر والجهات المنظمة لإنجاح هذا الحدث، متمنياً للمنظمين والفرق المشاركة التوفيق في هذه البطولة.