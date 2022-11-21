الحجرف: العالم على موعد مع نسخة فريدة واستثنائية في تاريخ كأس العالم

جاء ذلك بمناسبة انطلاق مباريات كأس العالم FIFA قطر2022، أمس الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022م، في ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة والتي تمثل حدثًا رياضيًا عالميًا تاريخيًا، وإنجازًا خليجيًّا جديدًا يبرهن قدرة الكفاءات الخليجية على تحقيق الطموحات في المجالات كافة بما ينسجم مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم-، مؤكداً أن العالم على موعد مع نسخة استثنائية ستكون علامة فارقة في مسيرة البطولة الكروية الأبرز عالمياً، كونها تُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.