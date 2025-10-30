تحت شعار "السعودية تصنع المستقبل" الرياض تستعد لاستقبال العالم ضمن أكبر حدث عالمي للذكاء الاصطناعي والابتكار والتقنية (WMF) بمشاركة أكثر من 90 دولة تحت سقف واحد

وفي إطار التحضيرات، عقد ناصر بن سعيد بن مرسان الهاجري وسعود بن حمد آل فطيح من شركة PNG السعودية اجتماعاً موسعاً في بولونيا بإيطاليا مع كوزمانو لومباردو وفريق Search On Media Group، لمراجعة آخر الترتيبات التشغيلية والتقنية الخاصة بالنسخة السعودية وتعزيز مشاركة الشركات العالمية والجهات المحلية في هذا الحدث الذي يُتوقع أن يكون الأضخم من نوعه في المنطقة.