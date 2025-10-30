تحت شعار "السعودية تصنع المستقبل" الرياض تستعد لاستقبال العالم ضمن أكبر حدث عالمي للذكاء الاصطناعي والابتكار والتقنية (WMF) بمشاركة أكثر من 90 دولة تحت سقف واحد

في خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للابتكار والتقنية، تتواصل التحضيرات لإطلاق النسخة السعودية من المعرض العالمي "We Make Future"، تحت عنوان "Saudi Make Future"، والمقرر إقامتها في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2026.
تنطلق النسخة السعودية من المعرض وفق النموذج الأصلي لـ WMF – We Make Future الذي انطلق من إيطاليا منذ أكثر من 15 عام وأصبح أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. وستقام النسخة الأوروبية القادمة من المعرض في بولونيا فييري بإيطاليا من 24 إلى 26 يونيو 2026، لتكون المحطة العالمية التي تمهد الطريق للنسخة السعودية القادمة.
وفي إطار التحضيرات، عقد ناصر بن سعيد بن مرسان الهاجري وسعود بن حمد آل فطيح من شركة PNG السعودية اجتماعاً موسعاً في بولونيا بإيطاليا مع كوزمانو لومباردو وفريق Search On Media Group، لمراجعة آخر الترتيبات التشغيلية والتقنية الخاصة بالنسخة السعودية وتعزيز مشاركة الشركات العالمية والجهات المحلية في هذا الحدث الذي يُتوقع أن يكون الأضخم من نوعه في المنطقة.
ويأتي هذا الحدث السعودي الكبير نتيجة شراكة استراتيجية بين شركة PNG السعودية ومجموعة Search On Media الإيطالية – المالكة والمنظمة للمعرض العالمي WMF – بهدف نقل تجربة أوروبا الرائدة في الابتكار إلى المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تقود التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
منذ الإعلان عن النسخة السعودية من معرض "We Make Future"، حظي الحدث باهتمام دولي واسع، حيث أبدت أكثر من 90 دولة رغبتها في المشاركة من خلال شركاتها التقنية والشركات الناشئة والمؤسسات البحثية.
ويتوقع أن تستقطب نسخة "Saudi Make Future" عشرات الآلاف من الزوار، بمن فيهم المستثمرون والخبراء والمبتكرون ورواد الأعمال، إضافة إلى مشاركة كبرى الشركات العالمية في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والطاقة المستدامة، والتعليم الرقمي، والأمن السيبراني. كما سيضم الحدث سلسلة من المؤتمرات المتخصصة وورش العمل التقنية ومسابقات للشركات الناشئة، مما يشكل منصة متكاملة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات الدولية عبر مختلف القطاعات.
قال ناصر الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة PNG السعودية ان فعاليات النسخة السعودية ستكون منصة عالمية تجمع بين العقول الإبداعية والفرص الاستثمارية الحقيقية، مضيفاً "المملكة العربية السعودية لا تستضيف معرضاً عالمياً فحسب، بل تصنع المستقبل ذاته."
وأكد أن الحدث سيفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين والشركات الناشئة والمواهب المحلية لعرض حلولها للعالم، وفي الوقت نفسه يتيح للشركات العالمية اكتشاف الإمكانات الهائلة للاقتصاد الرقمي السعودي.
وأضاف الهاجري أن اختيار الرياض لاستضافة هذا الحدث ليس صدفة، بل هو انعكاس لمكانة المملكة المتصاعدة في المشهد التقني العالمي "لقد خَلقت رؤية 2030 بيئة خصبة للابتكار وريادة الأعمال، تهدف إلى إبراز هذا التقدم الاستثنائي ووضع المملكة كوجهة عالمية للتقنية والمعرفة."
من جانبه أكد سعود بن حمد آل فطيح الرئيس التنفيذي لشركة PNG السعودية أن فعاليات معرض " Saudi Make Future " ستكون مختلفة في كل تفاصيلها، قائلاً "نحن لا ننقل التجربة الأوروبية إلى السعودية فحسب، بل نعيد تصميمها لتواكب طموح المملكة وشبابها الشغوف بالابتكار."
وأوضح أن الفريق السعودي يعمل عن قرب مع الشركاء الإيطاليين لضمان تجربة متكاملة تجمع بين التقنية والفرص الاستثمارية والمشاركة المجتمعية، لتكون المنصة الدولية التي تجمع الشركات العالمية والمواهب السعودية الشابة لصناعة المستقبل معاً.
قال كوزمانو لومباردو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Search On Media وصاحب فكرة معرض" We Make Future "من خلال " Saudi Make Future " نهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء جسر يربط بين منظومات الابتكار حول العالم. إنها فرصة فريدة لتبادل الأفكار وتعزيز رؤية الابتكار المسؤول والمستدام والشامل.
وأضاف أن الحدث، بتركيزه القوي على الأعمال، يمثل منصة استراتيجية للشركات والمستثمرين والمؤسسات الدولية الراغبة في استكشاف سوق المملكة الديناميكي سريع النمو، مؤكداً أن السعودية تلتزم بتنويع اقتصادها وتعزيز انخراطها العالمي.
"هنا يمكن للشركات إطلاق مشاريع جديدة وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد والاستثمار في قطاعات حيوية من الذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى ريادة الأعمال المستدامة. إنها فرصة للنظر إلى المستقبل من منظور عالمي وصياغة أعمال الغد عبر الدمج بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية في عالم مترابط بشكل متزايد."
قال أندريا بيرنيتشي، الشريك المؤسس والرئيس التقني لمجموعة Search On Media:
"لقد نجحنا في جعل معرض We Make Future منصة عالمية حقيقية تربط عشرات الآلاف من العقول والأعمال حول العالم، والآن تقدم النسخة السعودية بعداً جديداً من الفرص."
وأكد أن ذلك ليس مجرد توسع جغرافي، بل شراكة استراتيجية مع دولة تضع الابتكار في صميم رؤيتها المستقبلية.
وأضاف "ما نبنيه مع شركائنا في PNG هو تجربة لا تُنسى – تمزج بين الابتكار الإيطالي والطموح السعودي، في مدينة تُعد اليوم أحد أهم المراكز العالمية للذكاء الاصطناعي والابتكار التقني .
وأضاف أ. سلمان بن سهيل العطاوي المدير التنفيذي لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بأن الرياض تستضيف من 14 إلى 16 ديسمبر 2026 النسخة السعودية من المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي والابتكار We Make Future بمشاركة أكثر من 70 ألف شخص من 90 دولة. ويعد المعرض منصة تجمع الشركات والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار، لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التقنية، الاستدامة، الفضاء، والتقنيات الحكومية.
شاهد جديد على ريادة المملكة كمركز إقليمي ودولي للاقتصاد الرقمي وتجسيد حي لمستهدفات رؤية السعودية 2030
صرّح خالد صفْرَان الرئيس التنفيذي لشركة جسور الدولية للعلاقات العامة والتسويق الدولي قائلاً:
"نحن فخورون حقاً ببناء هذا الجسر بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية، القائم على الذكاء الاصطناعي. هذا الحدث يمثل منصة مهمة للشركات الدولية الراغبة في تطوير مشاريعها داخل المملكة، ومتابعة هذه المبادرات وهي تتبلور يشكل لنا مصدر فخر واعتزاز كبير."
من المقرر عقد مؤتمر صحفي عالمي في الرياض قريباً للإعلان عن الهوية السعودية الجديدة للمعرض تحت اسم "Saudi Make Future"، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة وكبرى شركات التقنية والشركاء الدوليين.
كما سيشهد الحدث إطلاق الحملة الترويجية الرسمية والإعلان عن الهوية البصرية للمعرض والشركاء الاستراتيجيين.
الموقع الإلكتروني لشركة PNG السعودية لتنظيم المؤتمرات والمعارض : www.pngksa.com