محلل بـ"الأرصاد": المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات ومتوقع استمرارها للخميس

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات من حيث الاتساع والمدة، ومن المتوقع استمرارها إلى يوم الخميس المقبل.
ولفت "العقيل" إلى أن الحالة المطرية بدأت من السواحل الغربية حتى السواحل الشرقية بالإضافة إلى الشمال والجنوب وصاحَبَها هطولات للثلوج.
وأضاف في مداخلة على قناة "الإخبارية"، أن الأجواء بالعاصمة الرياض رائعة وكذلك القصيم ومعظم محافظات المنطقة.
وتابع "العقيل" أن الأجواء الآن لا تزال مهيأة لهطول الأمطار مع ارتفاع الرطوبة وتكوّن الضباب، ودرجات الحرارة تميل للاعتدال نوعًا ما، وستبقى طوال اليوم بالرياض في حدود معدل ما بين الـ15 حتى الـ13 درجة مئوية.
وأوضح أن منطقة الحدود الشمالية وتبوك والجوف والساحل الغربي، ستدخل اليوم بشكل أكثر وضوحًا، ولا تزال الفرصة مواتية لهطول الأمطار على منطقة مكة خاصة محافظة جدة.
وحول المنطقة الجنوبية، أكد "العقيل" أن الضباب فيها أكثر من هطول الأمطار؛ خاصة على عسير بكاملها، وأبها، والنماص، وبلجرشي، وبلقرن، وسبت العلايا، ومتوقع هطول أمطار غزيرة على الباحة والطائف.