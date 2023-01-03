محلل بـ"الأرصاد": المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات ومتوقع استمرارها للخميس

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن المملكة لم تشهد أمطارًا بهذه الغزارة منذ 4 سنوات من حيث الاتساع والمدة، ومن المتوقع استمرارها إلى يوم الخميس المقبل.