"التعليم" تمنع تصوير الاختبارات.. ومستشار تربوي: من حق الطالب الاعتراض على نتيجة الاختبار

‏وأضاف: "من حق الطالب أن يكون الاختبار فيما تم دراسته وتعلمه، ومن ضمن ما تم تدريسه، وأن تُراعى ضوابط وإجراءات الاختبار المثالي، بأن يبدأ من الجزء إلى الكل والتدرج في الصعوبة، وأن تكون صياغة الأسئلة واضحة المعاني ولا تحتمل وجهين، وأن تُراعى الدقة والعمق في الاختبار".