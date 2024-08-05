توقفت الدفعات قبل إكمال 36 شهرًا.. مستفيدون من "قرض وأرض" يطالبون بشمولهم بقرار التمديد

وأوضح الصندوق العقاري اليوم أن الخدمة الإلكترونية تتيح للمستفيد التقديم إلكترونيًّا في مدة أقصاها 90 يومًا بدءًا من اليوم، من خلال خدمة طلب تمديد المهلة على البوابة الإلكترونية للصندوق على الرابط. مضيفًا بأن الخدمة الإلكترونية متاحة فقط لمستفيدي منتجَي البناء الذاتي، وأرض وقرض، ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرًا من تاريخ توقيع العقد التمويلي، ولم يكملوا مراحل البناء.