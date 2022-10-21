"مطارات جدة" تشارك بمؤتمر لندن السنوي لكبرى شركات النقل الجوي بالعالم

وأشار إلى أن المؤتمر يعد فرصة للالتقاء بكبار الرؤساء التنفيذيين للمطارات وشركات النقل الجوي، وبحث سبل التعاون معهم، انطلاقًا من حرص مطارات جدة على تحقيق التطور والتقدم ومدّ جسور التعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في النقل الجوي؛ سعيًا إلى تحقيق المستهدفات المناطة بمطارات جدة ضمن الرؤية المباركة للمملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ إذ يرتكز مطار الملك عبد العزيز الدولي على قيم المملكة ومبادئها الاجتماعية التي تظهر في الترحيب بالجميع بمختلف الثقافات في ظل توفير بيئة خدمات راقية آمنة إيجابية جذابة.