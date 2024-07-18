طرح فرصة استثمارية واعدة لتربية الأبقار وإنتاج وتصنيع الألبان في مكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح فرصة استثمارية لتربية الأبقار بمنطقة مكة المكرمة على مساحة إجمالية 2.291.033.99م2؛ بهدف إنتاج وتصنيع الألبان، وزيادة الاكتفاء الذاتي في المملكة، وتحقيق أمن غذائي مستدام.