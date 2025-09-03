المملكة تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالقاهرة برئاسة "المالية"

رأس وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي، اليوم، وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع الدورة العادية الـ116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والذي عُقد على المستوى الوزاري بمقر الجامعة في القاهرة.
وناقش الاجتماع عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في سياق دعم العمل العربي المشترك، وسبل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، إضافة إلى جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد المجلس خلال أعماله أهمية تنسيق الجهود العربية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وضرورة تكثيف التعاون المشترك لمواجهة التحديات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
ويُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة جامعة الدول العربية، ويضم وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء. ويعقد المجلس دورتين سنويًا، إلى جانب اجتماعات تحضيرية للقمة العربية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بهدف دفع عجلة التعاون بين الدول وتعزيز التبادل التجاري واستثمار الموارد الطبيعية.