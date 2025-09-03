المملكة تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالقاهرة برئاسة "المالية"

ويُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة جامعة الدول العربية، ويضم وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء. ويعقد المجلس دورتين سنويًا، إلى جانب اجتماعات تحضيرية للقمة العربية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بهدف دفع عجلة التعاون بين الدول وتعزيز التبادل التجاري واستثمار الموارد الطبيعية.