صندوق التنمية الزراعية يوقع عقدًا لإنشاء 30 صومعة حبوب بنحو 591 مليون ريال

وقّع صندوق التنمية الزراعية، اليوم الأحد، عقدًا مع الشركة المتحدة للأعلاف، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ينص العقد على تمويل إنشاء 30 صومعة حبوب بطاقة تخزينية تبلغ 450 ألف طن، وبتكلفة تبلغ نحو 591 مليون ريال.
وقّع المذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة سليمان بن عبدالقادر المهيدب، ومدير إدارة تمويل المنشآت الكبيرة بالصندوق مشاري البواردي، في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ويشمل التمويل أيضًا أبراجًا ومعدات، ومخازن أرضية لاستقبال الحبوب بسعة 750 طن/ساعة، إضافة إلى 21 خط تعبئة أكياس في منطقة "نيوم" ورأس الخير وجازان.
ويأتي ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي.
وذلك من خلال بناء مخزون استراتيجي من الحبوب؛ لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية.