صندوق التنمية الزراعية يوقع عقدًا لإنشاء 30 صومعة حبوب بنحو 591 مليون ريال

وقّع صندوق التنمية الزراعية، اليوم الأحد، عقدًا مع الشركة المتحدة للأعلاف، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.