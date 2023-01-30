فريق طبي بتخصصي الملك سلمان بحائل ينقذ أصابع قدم "خمسيني" من البتر

يُشار إلى أن عدد العمليات الجراحية في مستشفى الملك سلمان التخصصي خلال شهر ديسمبر من عام 2022م، قد بلغت 266 عملية، فيما استقبل قسم الطوارئ 1921 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 10172 مستفيدًا، وعدد المنومين في المستشفى 912 مستفيدًا، واستفاد من خدمات الأشعة 4647 مستفيدًا، وأجرى قسم المختبر 145123 فحصًا مخبريًا.