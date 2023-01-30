فريق طبي بتخصصي الملك سلمان بحائل ينقذ أصابع قدم "خمسيني" من البتر

نجح فريق طبي في مستشفى الملك سلمان التخصصي عضو تجمع حائل الصحي، من إنقاذ أصابع قدم مريض خمسيني من البتر.
وكان المريض يعاني بسبب آلام في الحوض وتقرحات في أصابع قدمه، وأجريت له الفحوص الطبية اللازمة، وتبين وجود انسداد في شريان الحوض الرئيس الأيسر.
وقد أُجريت للمريض جراحة دقيقة برئاسة استشاري الأشعة التداخلية الدكتور إبراهيم الرشيدي، تم خلالها إعادة فتح الشريان الرئيس وتوسعته وتركيب دعامة وإعادة التروية الدموية للجزء السفلي من الجسم، تكللت ولله الحمد بالنجاح، وأنقذته من بتر في قدمه ومعالجة التقرحات في أطرافه السفلية.
يُشار إلى أن عدد العمليات الجراحية في مستشفى الملك سلمان التخصصي خلال شهر ديسمبر من عام 2022م، قد بلغت 266 عملية، فيما استقبل قسم الطوارئ 1921 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 10172 مستفيدًا، وعدد المنومين في المستشفى 912 مستفيدًا، واستفاد من خدمات الأشعة 4647 مستفيدًا، وأجرى قسم المختبر 145123 فحصًا مخبريًا.