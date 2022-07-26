خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس تونس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، من أخيه الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.
وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.