خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس تونس

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.