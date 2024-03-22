بعد إلغاء المناقصة.. 8 آلاف بـ"جوة العارضة" يرسمون أحلام متنزههم على خرائط جوجل

وأوضحت بلدية العارضة لـ"سبق" أن المشروع أُلغي بعد فُتحت المظاريف، وتم إدراجه في منصة اعتماد، مشيرة إلى أنه تم إعداد الدراسة لحديقة الجوة، واعتمادها وطرحها في منصة اعتماد، وتم فتح المظاريف. والمشروع من مشاريع المبادرات التي صدر تعميم بعد طرحها بإيقاف التعاقد و"الترسية". مبينة أنه تم إلغاء المشروع، لكنه ما زال ضمن أولويات البلدية في المشاريع المستقبلية.