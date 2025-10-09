"زاتكا" تُنفّذ أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية خلال سبتمبر لتعزيز الالتزام الضريبي

وأفاد أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مسـتوى الالتزام بـ أحكـام الأنظمـة الضريبية السـاريـة في المملكـة لـدى المكلفين من قطـاع الأعمـال وتحقيق العدالة الضريبية والحـد من التعـاملات التجـاريـة المخـالفـة للتعليمات والضـوابط التي تـدخل في إطار اختصاص "زاتكا"، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.