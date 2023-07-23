دله البركة تعلن بدء التسجيل في برنامج "نوابغ المستقبل"

وحرصت مجموعة دله البركة منذ تأسيسها على يد الراحل الشيخ صالح كامل على تقديم مبادرات اجتماعية هادفة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، كما حرص برنامج "نوابغ المستقبل" على أن يواكب احتياجات المملكة في المرحلة المقبلة، فقام بدراسة تحليلية حدد على ضوئها عددًا من التخصصات المطلوبة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبيانات الضخمة، وتحليل الأعمال، والأمن الإلكتروني (السيبراني)، والطاقة المتجددة، والتسويق الرقمي، وإدارة سلاسل التوريد، والضيافة والسياحة، كما تم اختيار أفضل برامج الماجستير العالمية المرتبطة بهذه التخصصات، في عدد من الجامعات ذات الترتيب الدولي المعتبر، من بينها جامعة ستانفورد، معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، كلية لندن الامبراطورية، جامعة نيويورك، جامعة سنغافورة الوطنية، وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وغيرها.