سفير خادم الحرمين لدى إندونيسيا ينوّه بتطور العلاقات السعودية - الإندونيسية

ونوّه السفير الثقفي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا، بالعلاقات التي تجمع البلدين وأساسها العقيدة الإسلامية والتضامن والإخاء، متناولاً الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في شهر مارس 2017م إلى جمهورية إندونيسيا، وكانت علامة فارقة ومرحلة تاريخية في العلاقات الثنائية بين البلدين، تم خلالها توقيع (18) اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين في عديدٍ من المجالات، الأمر الذي قفز بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب، عقبها الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الإندونيسي إلى المملكة في عام 2019م، ويواصل البلدان زيارات ثنائية مستمرة، حيث تبلورت تلك الزيارات إلى اتفاقيات تفاهم وتعاون في مختلف المجالات منها: الصحية، والعلمية والتعليمية، والثقافية، والتجارية، والإسلامية، والسياحية، والزراعية، ومكافحة الجريمة، وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون بين جامعة الإمام محمد بن سعود والجامعة المحمدية، واستقدام العمالة الإندونيسية، والمجال المحاسبي والرقابي، وكذلك مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مفيدًا بأن الموافقة الكريمة أخيراً على اتفاق إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين ترأسه القيادتان يعد نقلةً نوعيةً في مستوى التعاون بين البلدين.