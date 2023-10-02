"لا تعطهم"...الأمن العام يكشف عن جهود "الداخلية" في مكافحة ظاهرة التسوّل وتجفيف منابعها

أطلقت وزارة الداخلية حملتها لمكافحة ظاهرة التسوّل بمشاركة قطاعاتها الأمنية بهدف القضاء على هذه الآفة وتجفيف منابعها.
وأوضح حساب الأمن العام أن هذه الحملة تأتي لأن التسوّل يعد واجهة لجمع الأموال بطريقة غير مشروعة.
وتواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط القائمين بالتسوّل في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات واتخاذ الإجراءات الأمنية بحقهم.
وتابع الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه في مواسم الحج والعمرة استمرت الجهود وتكثّفت لمكافحة التسوّل بكل حزم.
وكانت رسالة "الداخلية" واضحة لعدم دعم المتسوّلين ما يسهم في استمرار وانتشار هذه الظاهرة غير المرغوب فيها.
وتابعت أن واجبنا الوطني يحتم علينا الإبلاغ عن جميع حالات التسوّل وصورها على الأرقام 911 في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 بباقي مناطق المملكة، لافتة إلى أن التسوّل جريمة يعاقب عليها القانون.