"لا تعطهم"...الأمن العام يكشف عن جهود "الداخلية" في مكافحة ظاهرة التسوّل وتجفيف منابعها

وتابعت أن واجبنا الوطني يحتم علينا الإبلاغ عن جميع حالات التسوّل وصورها على الأرقام 911 في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 بباقي مناطق المملكة، لافتة إلى أن التسوّل جريمة يعاقب عليها القانون.