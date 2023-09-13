الوطنية للإسكان NHC تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب بمبيعات تجاوزت 3.6 مليار ريال

اختتمت الوطنية للإسكان NHC مشاركتها في أكبر حدث عقاري بالعالم معرض سيتي سكيب، بإقبال كبير جدًا وبعدد زوار تجاوز 100 ألف زائر، مُسجلةً أكثر من 3.800 تسجيل حجز بقيمة تجاوزت 3.6 مليار ريال، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 13 سبتمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة الرياض، برعاية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث جمع كل الجهات العارضة في القطاع العقاري واستهدف الباحثين عن فرص الاستثمار والمهتمين بالسوق العقارية