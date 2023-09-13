الوطنية للإسكان NHC تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب بمبيعات تجاوزت 3.6 مليار ريال

اختتمت الوطنية للإسكان NHC مشاركتها في أكبر حدث عقاري بالعالم معرض سيتي سكيب، بإقبال كبير جدًا وبعدد زوار تجاوز 100 ألف زائر، مُسجلةً أكثر من 3.800 تسجيل حجز بقيمة تجاوزت 3.6 مليار ريال، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 13 سبتمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة الرياض، برعاية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث جمع كل الجهات العارضة في القطاع العقاري واستهدف الباحثين عن فرص الاستثمار والمهتمين بالسوق العقارية
حيث جاءت مشاركة الوطنية للإسكان في أكبر جناح بالمعرض والذي يأتي بمساحة تقدر بـ 2000 متر مربع، والذي استعرضت من خلاله أحدث الضواحي والمشاريع الكبرى التي ساهمت في زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وأتاحت الاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة، إضافة إلى مشاركة شركاء الوطنية للإسكان من المطورين العقاريين في جناحها خلال المعرض
وجرى خلال المعرض الإعلان عن معروض عقاري جديد ومشاريع ضخمة تضم 86 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 42 مليار ريال، حيث أعلنت عن مشروع سكني بالتعاون مع طلعت مصطفى والذي سيوفر أكثر من 27 ألف وحدة سكنية على مساحة تمتد لـ 10 مليون م2 في ضاحية الفرسان، بالإضافة إلى مركز خزام للأعمال بمساحة نصف مليون م2، ومشروع مدينة خزام الرياضية والذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 135 ألف م2، وذلك بهدف خلق مجتمعات حيوية ومستدامة ترتقي بتطلعات المستفيدين
كما أطلقت الوطنية للإسكان على هامش المعرض مشروع مريفة والذي يتميز بمزايا فاخرة في ضاحية خزام شمال العاصمة الرياض بمساحة إجمالية تتجاوز 77 ألف م2 موفرًا 220 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا بمساحات متنوعة وتصاميم عصرية، بالإضافة إلى مشروع جدن في ضاحية الفرسان والذي يأتي بمساحة 92,831 ألف م2، موفرًا 346 وحدة سكنية من نوع "فيلا"، وفق أعلى المعايير في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تتناسب مع احتياجات الأسرة السعودية.
واستعرض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان الأستاذ محمد البطي خلال المعرض جلسة بعنوان " بناء مجتمعات مستدامة" حيث تحدث فيها عن دور الشركة الكبير في الاستدامة بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ضواحيها ومجتمعاتها، عبر رؤية طموحة تقودها أهداف سامية تُسهم في خلق مستقبل أفضل وتحقق توازنًا بين الاحتياجات الحالية والالتزام تجاه البيئة والمجتمع
كما شارك عدد من قادة الوطنية للإسكان في مجموعة من الجلسات الحوارية المنعقدة بالمعرض؛ حيث سلطوا الضوء على التحولات العمرانية والفرص المتنوعة في القطاع العقاري والتي تخدم متطلبات الأسرة السعودية، والحديث حول أحدث الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم، وتخطيط المدن، والحلول التقنية التي تسهّل رحلة تملك المواطنين.
وجرى خلال المعرض توقيع اتفاقيات ثنائية مع عددٍ من الشركاء الإستراتيجيين من المطورين العقاريين والجهات التمويلية، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، وفق معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد والتخطيط العمراني بمقاييس عالمية، بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية لتمكين المستفيدين من تملك مسكنهم الأول
كما أعلنت الشركة خلال المعرض عن تمديد عرض الـ 50 ألف ريال لمدة أسبوعين إضافية لمستفيدي سكني، وذلك تأكيدًا منها على استمرارية الدعم بما يُمكن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين وتعزز من فرص تملكهم للمساكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية
الجدير بالذكر الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى توفير خيارات سكنية متنوعة ذات طابع حضاري وبتصاميم مميزة وعصرية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.