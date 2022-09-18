"دلة البركة" تُعلن أسماء المتأهلين لبرنامج "نوابغ المستقبل"

تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني الـ(92) للمملكة، تعلن "دلة البركة" يوم الأربعاء المقبل 21 سبتمبر، قائمة الطلاب والطالبات المتأهلين للدفعة الأولى من برنامج "نوابغ المستقبل"؛ وذلك في مقر الشركة بمركز صالح كامل للأعمال، وتم اختيار الدفعة الأولى بعد اجتياز عدة مراحل تقييمية، تَضمنت اختبارات للكفاءات الأساسية ومقابلات شخصية.