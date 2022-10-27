عضو هيئة تدريس بجامعة شقراء يحصل على براءة اختراع في "الأمن السيبراني"

ويأتي هذا الابتكار مع تزايد انتشار أجهزة وتطبيقات إنترنت الأشياء بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وظهور الكثير من تحديات الأمن السيبراني ومن بينها: الأنشطة الخبيثة في الفضاء السيبراني التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء، والتي تتسبب في أضرار جسيمة، مثل تسريب البيانات، والتصيد الاحتيالي، وهجمات البريد العشوائي، وكذلك هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS)، وغيرها من الانتهاكات الأمنية.