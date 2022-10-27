عضو هيئة تدريس بجامعة شقراء يحصل على براءة اختراع في "الأمن السيبراني"

حصل الدكتور منيف العتيبي عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء، من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي "USPTO"، في مجال الأمن السيبراني، وذلك عن فكرة اختراع لـ"أنظمة وطرق للكشف عن الهجمات السيبرانية التي تستهدف بيئات وأجهزة إنترنت الأشياء"، والذي شارك في إعدادها الدكتور العتيبي بالتعاون مع الدكتور بندر العتيبي من جامعة تبوك.
وحول فكرة الاختراع، أوضح الدكتور منيف العتيبي الأستاذ المشارك في هندسة وعلوم الحاسب بجامعة شقراء، أن فكرة الاختراع تتمثل في اقتراح نظم وطرق تعتمد على خوارزميات التعلم العميق للكشف عن الهجمات السيبرانية الضارة بشكل سريع وبدقة وفعالية عالية، وخاصة الهجمات الخبيثة التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء.
ويأتي هذا الابتكار مع تزايد انتشار أجهزة وتطبيقات إنترنت الأشياء بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وظهور الكثير من تحديات الأمن السيبراني ومن بينها: الأنشطة الخبيثة في الفضاء السيبراني التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء، والتي تتسبب في أضرار جسيمة، مثل تسريب البيانات، والتصيد الاحتيالي، وهجمات البريد العشوائي، وكذلك هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS)، وغيرها من الانتهاكات الأمنية.
وتابع الدكتور العتيبي، أن هذا الاختراع قد خضع للتجربة في بيئتين غير متجانستين لإنترنت الأشياء، وأظهرت النتائج التجريبية أن طرق وخوارزميات التعلم العميق المقترحة يمكن أن توفر معدل اكتشاف أعلى للهجمات السيبرانية وفي وقت سريع مقارنة بغيرها من التقنيات الحالية.
ويجسد هذا الاختراع- والذي يسجل باسم جامعة شقراء وجامعة تبوك في مجال الأمن السيبراني- مدى كفاءة الكادر الأكاديمي بالجامعتين وتفعيلهم لمبدأ الشراكات المستدامة مع القطاع العام والخاص، من خلال ما يقدمونه من إنتاج علمي في مجالات نوعية تؤكد مدى حرص الجامعة ومنسوبيها إلى الوصول لأعلى مستويات الجودة والكفاءة ومواصلة دعم خطط التنمية المحلية.