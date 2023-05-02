"الإبراهيم": تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط تحدٍّ ونعمل لزيادة حصة القطاع الخاص

وأشار "الإبراهيم" إلى أن السعودية تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من نحو الأربعينات حاليًا، وتطوير قطاعات مثل الصناعة المتقدمة، لتحقيق قفزة كبيرة في الاقتصاد بالمملكة بعيدًا عن النفط.