"الإبراهيم": تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط تحدٍّ ونعمل لزيادة حصة القطاع الخاص

أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه المملكة؛ هو تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وأشار "الإبراهيم" إلى أن السعودية تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من نحو الأربعينات حاليًا، وتطوير قطاعات مثل الصناعة المتقدمة، لتحقيق قفزة كبيرة في الاقتصاد بالمملكة بعيدًا عن النفط.
وأضاف أن السعودية تتجه نحو الاستثمار في السياحة والقطاعات المرتبطة بها، وهي قطاعات لم تكن موجودة في السابق.
ووفقًا لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، فقد قال "الإبراهيم" إن السعودية لديها نظام بيئي كبير جدًّا، يدعم رأس المال الجريء في المملكة وينمو بسرعة.
وأشار في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى أن هناك طريقًا طويلًا يجب قطعه؛ لكن هذا الأمر يحظى بأولوية قصوى.