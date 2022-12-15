"ارتقاء لتأهيل الحاسبات الآلية" تدشن "واحة سبكيم" للتطوع

دشنت اليوم، الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، "واحة سبكيم" للتطوع، في مقر الجمعية، والتي تهدف إلى رعاية قطاع التطوع، من خلال توفير بيئة إبداعية لتمكين الشباب من العمل التطوعي وترسيخ ثقافة التطوع.
وأعرب المدير التنفيذي عمر الشيباني عن فخره واعتزازه بالتعاون المثمر بين الطرفين؛ مؤكدًا أهمية تضافر كل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع؛ سعيًا إلى التكامل البنّاء على أسس منهجية متكاملة.
وبهذه المناسبة أكد مدير الاتصال المؤسسي محمد الدحيم، حرص "سبكيم" على تفعيل الاستدامة المجتمعية متمثلة في التعاون مع "ارتقاء" والتي تعكس مدى التزام الطرفين بتبني معايير التنمية المستدامة لقطاع التطوع، والتي بدورها تسهم في تحقيق أحد مستهدفات المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.
وأوضح "الدحيم" أن "واحة سبكيم" للتطوع، توفر فرصًا تطوعية مستدامة ذات أثر اجتماعي، وتشجع على الإبداع وبناء المهارات واكتساب الخبرات فيما يخدم المجتمع؛ مما يجعلها بيئة محفزة للمتطوعين، بالإضافة إلى تدريب المتطوعين وتنفيذ ورش العمل وعقد جلسات حوارية في موضوعات التطوع.