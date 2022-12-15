"ارتقاء لتأهيل الحاسبات الآلية" تدشن "واحة سبكيم" للتطوع

دشنت اليوم، الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، "واحة سبكيم" للتطوع، في مقر الجمعية، والتي تهدف إلى رعاية قطاع التطوع، من خلال توفير بيئة إبداعية لتمكين الشباب من العمل التطوعي وترسيخ ثقافة التطوع.