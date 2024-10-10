نيو إيست تدشن عملياتها في السوق السعودي وتفتح أول فروعها في جدة

الجدير بالذكر أنه وفي ظل هذه الشراكة، تسعى "نيو إيست" إلى الاستفادة من خبراتها الواسعة التي تمتد لعدة عقود، والتي جعلتها واحدة من أبرز اللاعبين في سوق قطع غيار السيارات اليابانية، الكورية والأوربية، اليوم، وبعد توقيع اتفاقية الشراكة مع "ايسوزو" العالمية، تؤكد الشركة التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة في خدماتها، وتوسيع نطاق عملياتها لتوفر بذلك حلولاً مبتكرة تسهم في تطوير قطاع السيارات و تقدم حلولاً مستدامة وعالية الجودة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير في قطاع السيارات بالمملكة.