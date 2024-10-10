نيو إيست تدشن عملياتها في السوق السعودي وتفتح أول فروعها في جدة

أعلنت شركة نيو إيست، الموزع المعتمد لعلامة ايسوزو في المملكة العربية السعودية، إحدى الشركات الرائدة في مجال استيراد وتوزيع قطع غيار السيارات، عن انطلاق عملياتها رسمياً في السوق السعودي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام "نيو إيست" ايسوزو بتقديم أفضل الخدمات لعملائها، إذ تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها الإقليمية وتقديم تجربة مميزة لعملائها في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة، مع استخدام أحدث التقنيات وقطع الغيار الأصلية التي تضمن الأداء الأمثل، لتضيف بذلك الشركة فصلاً جديدًا في سجلها الطويل والحافل بالنجاحات.
هذا وتأسست شركة نيو إيست في عام 1992، وسجلت نجاحات ملحوظة في مجال توفير قطع غيار السيارات اليابانية، الكورية والأوربية حيث اكتسبت سمعة رائدة في تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات متميزة، مما ساهم في تعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية، ومنذ دخولها إلى السوق السعودي عام 2018، سعت "نيو ايست" للاستمرار في هذا التميز وتقديم تجربة فريدة تلبي احتياجات وتطلعات عملائها في المملكة العربية السعودية.
كما أعلنت شركة "نيوايست" الموزع المعتمد لعلامة "ايسوزو" في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح أول فروعها في مدينة جدة، على مساحة 8060 متر مربع، والذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير العصرية ليكون مركزًا متكاملًا يقدم خدمات البيع، وما بعد البيع، والصيانة، مع ضمان توفير قطع غيار أصلية، إضافة إلى تدريب فريق العمل على أعلى معايير الكفاءة لضمان تقديم أفضل الخدمات.
هذا الافتتاح يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو توسيع نطاق خدماتها في المنطقة، إذ ومن المقرر أيضاً أن تفتتح الشركة باقي الفروع خلال هذا الربع من العام في كل من العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية، وذلك وفقاً للخطة الإستراتيجية الموضوعة للتوسع في كافة مناطق ومدن المملكة.
أحمد جمعة أهلي، الرئيس التنفيذي لشركة "نيو إيست"، أكد على فخره بتوسيع نطاق عمليات الشركة في السوق السعودي مع شريكها "ايسوزو"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية تعزيز تواجد "نيو إيست" في المملكة، وقال:" نسعى لتقديم خدمات ايسوزو بمعايير عالمية، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع السيارات ودعم تطوير قطاع السيارات".
وأضاف: "يمثل افتتاح فرعنا الأول في جدة خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا في تعزيز حضورنا في السوق السعودي، نحن نسعى لتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات عملائنا وتفوق توقعاتهم، كما أننا ملتزمون بتوفير حلول متكاملة لعملائنا تتجاوز حدود امتلاك السيارة لتشمل خدمة شاملة تحظى برضا العملاء وثقتهم، مع التركيز على تقديم تجربة استثنائية تعتمد على أحدث التقنيات وقطع الغيار الأصلية."
الجدير بالذكر أنه وفي ظل هذه الشراكة، تسعى "نيو إيست" إلى الاستفادة من خبراتها الواسعة التي تمتد لعدة عقود، والتي جعلتها واحدة من أبرز اللاعبين في سوق قطع غيار السيارات اليابانية، الكورية والأوربية، اليوم، وبعد توقيع اتفاقية الشراكة مع "ايسوزو" العالمية، تؤكد الشركة التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة في خدماتها، وتوسيع نطاق عملياتها لتوفر بذلك حلولاً مبتكرة تسهم في تطوير قطاع السيارات و تقدم حلولاً مستدامة وعالية الجودة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير في قطاع السيارات بالمملكة.