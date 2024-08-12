"التجارة" تنفذ جولات رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية بمختلف المناطق

وتهدف هذه الجولات للتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية وبدائلها، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المنتجات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، وأن تكون البيانات على المنتجات مكتوبة باللغة العربية بشكل واضح، والتأكد من نظامية التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات، بالإضافة إلى التحقق من امتثال منافذ بيع المستلزمات المدرسية لأنظمة الوزارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.