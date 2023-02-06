"العمري" يكشف لـ"سبق" أسباب قوة الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا

أكد رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور عبدالله العمري، أن الزلزال الذي حدث في تركيا عنيف بكل ما تعنيه الكلمة، مبينًا أن "المنطقة التي وقع فيها الزلزال منطقة زلازل نشطة، وقد تعرضت لأربعة زلازل منذ عام 1970 بنفس القوة أو القدر، حيث إن هذه المنطقة تقع في ملتقى صفائح زلزالية والصفيحة الأولى هي العربية باتجاه الشمال الشرقي، والصفيحة الثانية هي الصفيحة الجوراسية الإيرانية وهي قادمة من الشرق، والصفيحة الغربية هي صفيحة الأناضول وسبق أن تعرضت لزلزال عام 1999" .