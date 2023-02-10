بعد مكة وعسير.. تعطُّل عدد من إشارات المرور بجدة يُربك حركة السير.. و"سبق" ترصُد

تسبَّب تعطُّل عدد من إشارات المرور الضوئية بمحافظة جدة في إرباك الحركة المرورية وسط تخوُّف من ارتكاب مخالفة قَطْع الإشارة؛ وذلك في ظل اختفاء جميع الألوان في مواقع، وعمل بعضها في مواقع أخرى.
وتفصيلاً، رصدت "سبق" قبل قليل تعطُّل عدد من إشارات المرور الضوئية بمحافظة جدة، وخروجها عن العمل في موقعَيْن مختلفَيْن، أحدهما في تقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، والثاني في تقاطع الأمير متعب مع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية".
وتمثَّل العطل في عدم اضاءة أي من ألوانها؛ ما أربك الحركة المرورية، وشلَّها تمامًا؛ لتتعالى أبواق المركبات في ظل توقُّف بعض المركبات فترات طويلة، وعدم السير خوفًا من أن يُمنى قائدها بمخالفة قَطْع الإشارة، إلا أن البعض جازف بالعبور.
وفي هذا السياق طالب عابرو تلك الطرق الجهات المعنية بسرعة إصلاح تلك الإشارات؛ لضمان عدم حدوث حوادث -لا قدَّر الله-.
وكانت "سبق" قد رصدت في وقت سابق تعطُّل عدد من إشارات المرور في كل من محايل عسير وجدة ومكة، ولكن بإضاءة جميع الألوان.