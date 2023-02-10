بعد مكة وعسير.. تعطُّل عدد من إشارات المرور بجدة يُربك حركة السير.. و"سبق" ترصُد

وتمثَّل العطل في عدم اضاءة أي من ألوانها؛ ما أربك الحركة المرورية، وشلَّها تمامًا؛ لتتعالى أبواق المركبات في ظل توقُّف بعض المركبات فترات طويلة، وعدم السير خوفًا من أن يُمنى قائدها بمخالفة قَطْع الإشارة، إلا أن البعض جازف بالعبور.