"إنسان" تتسلم شهادتي الآيزو في سياسة نظام إدارة المعرفة والجودة

وبيّن أن الجمعية تلتزم بتعزيز التميز المؤسسي والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مجال رعاية الأيتام محليًّا وعالميًّا، والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجال التنمية الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتطبيق نظام إدارتي الجودة لنظام الجودة 9001:2015 وإدارة المعرفة 30401:2018 في جميع أنشطة الجمعية وخدماتها؛ تلبية لاحتياجات وتوقعات كل الأطراف المعنية، كما تحرص الجمعية على ضمان استدامة تحقيق أهداف ومبادرات إدارة المعرفة، وبناء هوية مؤسسية تتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المعرفة، وكذلك إدارة التوزان بين مشاركة المعرفة ونشرها على أوسع نطاق وحمايتها، علاوة على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بنظامي الآيزو 9001 وإدارة المعرفة 30401.