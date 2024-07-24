"إنسان" تتسلم شهادتي الآيزو في سياسة نظام إدارة المعرفة والجودة

تَسلم مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" محمد بن سعد المحارب، شهادتي الأيزو في النظم الإدارية للجودة، والتي تضمنت تجديد شهادة ISO 9001:2015 وحصول الجمعية على شهادة إدارة المعرفة ISO 30401:2018، بإشراف مركز الاعتماد السعودي SAC؛ حرصًا على أن يكون الاعتماد من داخل المملكة العربية السعودية لدعم المحتوى المحلي، والمعتمد دوليًّا من المنتدي العالمي لجهات الاعتماد IAF.
جاء ذلك خلال استقبال "المحارب" للمهندس عبدالرحيم عمر محمد المدير التنفيذي لصندوق الأعمال للاستشارات الإدارية بالشركة المعتمدة.
من جانبه رفع "المحارب" التهنئة للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تَسَلم الجمعية شهادتي النظم الإدارية؛ منوهًا بدعم القيادات العليا في الجمعية للبرامج والمبادرات والخدمات التي تقدّمها للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة.
وأضاف "المحارب" أن هذا التتويج يأتي نتيجة لجهود الجمعية في التميز المؤسسي واستيفاء متطلباته، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وحوكمة مختلف المشاريع المنفذة بأعلى معايير التنافسية.
وبيّن أن الجمعية تلتزم بتعزيز التميز المؤسسي والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مجال رعاية الأيتام محليًّا وعالميًّا، والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجال التنمية الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتطبيق نظام إدارتي الجودة لنظام الجودة 9001:2015 وإدارة المعرفة 30401:2018 في جميع أنشطة الجمعية وخدماتها؛ تلبية لاحتياجات وتوقعات كل الأطراف المعنية، كما تحرص الجمعية على ضمان استدامة تحقيق أهداف ومبادرات إدارة المعرفة، وبناء هوية مؤسسية تتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المعرفة، وكذلك إدارة التوزان بين مشاركة المعرفة ونشرها على أوسع نطاق وحمايتها، علاوة على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بنظامي الآيزو 9001 وإدارة المعرفة 30401.
وأضاف "المحارب" أن الجمعية تسعى لتحقيق أهداف نظام إدارة الجودة بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والامتثال بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة التي تحقق الشفافية والنزاهة والمتطلبات التنظيمية وبنود نظام إدارة الجودة ISO9001:2015، والعمل وفق قيم سامية تحفظ كرامة المستفيدين وتراعي مشاعرهم أثناء تقديم الخدمات، وكذلك التحسين المستمر للعمليات ونظام إدارة الجودة وتسلسلها والاتصال بينها وكيفية مراقبتها والتحكم بها، إضافة إلى تنمية مهارات العاملين من خلال التدريب المستمر، وتوفير بيئة عمل محفزة للإبداع وجاذبة للابتكار، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لتقديم الخدمات والمراجعة المستمرة لها، وقياس رضا أصحاب المصلحة لتحقيق أفضل مستويات الرضا لهم والاهتمام باستفساراتهم والعمل على معالجتها وفق ISO10002:2018.
وأشار إلى أن الجمعية نجحت في تطبيق أفضل الممارسات المبنية على المقاييس العالمية والتميز المؤسسي في البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين والتحسين المستمر والمتواصل لتطوير أنظمتها، ورفع مستوى الخدمات التي تقدّمها للمستفيدين، وتميزها في تحقيق جودة إجراءات العمل، ومتابعة تطوير الأعمال، والتميز في الإنجاز، واستيفاء مزايا ومعايير الحصول على شهادات الاعتماد.