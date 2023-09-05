سمو محافظ الأحساء يرعى حفل ختام برامج "تكامل" لرعاية الأيتام الصيفية بنسختها الثانية

من جهته أكد عضو مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء، المهندس أحمد الجغيمان في كلمته، على أن الجمعية تسعى إلى تنمية الموارد البشرية لصناعة المستقبل، لذلك اعتنت بالبرامج التنموية، بما يتوافق مع رؤية 2030 الطموحة، فضلًا عن حرصها في تقديم الدعم لكل ما يسهم في تنمية المهارات الفكرية والتطبيقية للطلبة المشاركين، للإسهام في بناء الاقتصاد المعرفي السعودي ، فيما ثمَّن الدعم اللامحدود المقدَّم من سمو محافظ الأحساء لنشر العلم والابتكار على مستوى المحافظة ورعايته واهتمامه الدائم باستدامة هذا النوع من البرامج التنموية ، وشكر أيضًا كلَّ من يقف خلف هذا الإنجاز من المعلمين والإداريين والمتطوعين.