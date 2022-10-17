بعد فيديو جنوني مع الكوبرا العربية.. الحياة الفطرية تنشر تفاصيل عن "ذات السُّم القاتل"

تزامناً مع تداول واسع لمقاطع شاب من هواة صيد الثعابين وصفت بأنها جنونية خلال اصطياده اثنتين من الكوبرا العربية داخل مستنقع مائي بعد مناورات تحبس الأنفاس، نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تفاصيل عن ثعبان الكوبرا العربية.
وقال المركز إن الكوبرا العربية هي أحد أنواع الثعابين السامة نهارية المعيشة، تتميز بقلنسوة تظهر إذا استُثيرت، وقد يصل طولها إلى مترين ويتميز بأن له قلـنـسـوة عـريـضـة وقـدرتـه علـى رفـع جسمه وقدرته على السباحة في المياه ويوجد في بيئات محتملة، كالتجمعات المائية في المزارع والأودية والسدود.
وأضاف المركز أن لونه يميل إلى البني المصفر من الناحية الظـهـريـة، أما البطن فيميل إلى اللون الأصفر غالباً، وطوله يصل إلى مترين ويوجد جنوب المملكة وغربها ويتغذى على الطيور والقوارض والزواحف والبرمائيات والأسماك وسُمه قاتل ويؤثر في الجهاز العصبي.