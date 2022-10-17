بعد فيديو جنوني مع الكوبرا العربية.. الحياة الفطرية تنشر تفاصيل عن "ذات السُّم القاتل"

وقال المركز إن الكوبرا العربية هي أحد أنواع الثعابين السامة نهارية المعيشة، تتميز بقلنسوة تظهر إذا استُثيرت، وقد يصل طولها إلى مترين ويتميز بأن له قلـنـسـوة عـريـضـة وقـدرتـه علـى رفـع جسمه وقدرته على السباحة في المياه ويوجد في بيئات محتملة، كالتجمعات المائية في المزارع والأودية والسدود.