كشافة "تعليم القويعية" تباشر عملها الميداني بمشعر منى

وباشر 14 كشافًا وقائدًا كشفيًّا عملهم بالمسح الميداني الشامل، وتدوين المعلومات والتدرب على الخرائط بمشعر منى، ضمن معسكرات الخدمة العامة لحج 1445هـ، في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.