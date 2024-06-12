كشافة "تعليم القويعية" تباشر عملها الميداني بمشعر منى

تشارك إدارة تعليم محافظة القويعية في موسم حج العام 1445هـ، لخدمة ضيوف الرحمن بـ114 كشافًا، و6 قادة كشفيين، و10 جوالات.
وباشر 14 كشافًا وقائدًا كشفيًّا عملهم بالمسح الميداني الشامل، وتدوين المعلومات والتدرب على الخرائط بمشعر منى، ضمن معسكرات الخدمة العامة لحج 1445هـ، في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.
وكذلك باشر 100 كشاف و5 قادة كشفيين و10 جوالات، أعمالهم في مركز خدمة ضيوف الرحمن المقام في محافظة القويعية.
وشارك 50 متطوعًا من منسوبي ومنسوبات تعليم القويعية في مركز خدمة ضيوف الرحمن بمحافظة القويعية.
من جانبه حثّ مديرُ تعليم القويعية جميعَ المشاركين على بذل الجهود الممكنة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن؛ للمساهمة ضمن جهود تقدمها الحكومة الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام.