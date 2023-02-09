"زين السعودية" و"كوالكوم تكنولوجيز" تُوَقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات البنية التحتية للجيل الخامس في المملكة

وجاء توقيع الاتفاقية خلال مشاركة "زين السعودية" في مؤتمرLEAP2023 التقني العالمي، في نسخته الثانية، والذي عقد من 6 إلى 9 فبراير الجاري تحت عنوان "نحو آفاق جديدة"، بالعاصمة السعودية الرياض؛ حيث ستستفيد "زين السعودية" من حلول كوالكوم تكنولوجيز الرائدة، من بينها Qualcomm X100 5G RAN ومنصة Qualcomm QRU100 5G RAN، والتي ستسهم في تسريع تطوير حلول متعددة المدخلات والمخرجات عالية الأداء Massive MIMO، ودفع دورة الابتكار إلى الأمام.