شاهد.. القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة تكثف جهودها لتأمين صلاة الجمعة في المسجد الحرام

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لإدارة الحشود بشكل سلس، مع التركيز على عدم حدوث أي ازدحامات؛ وهو ما يُمكِّن المصلين من أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة.