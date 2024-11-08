شاهد.. القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة تكثف جهودها لتأمين صلاة الجمعة في المسجد الحرام

كثَّفت القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة جهودها؛ لضمان سلامة وأمن المصلين والزوار أثناء أداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام اليوم.
وشمل ذلك انتشارًا ميدانيًّا مكثفًا لأفراد القوة في جميع أنحاء المسجد وساحاته؛ بهدف تنظيم حركة المصلين والزوار، وتسهيل دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد بشكل مُنظَّم وآمن.
كما تعتمد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة على شبكة من كاميرات المراقبة الحديثة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام كافة؛ إذ تتم متابعة الأوضاع بشكل دقيق ومستمر؛ لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات طارئة قد تحدث.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لإدارة الحشود بشكل سلس، مع التركيز على عدم حدوث أي ازدحامات؛ وهو ما يُمكِّن المصلين من أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة.
وبفضل هذه التدابير تسهم القوة في الحفاظ على انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للحالات الإنسانية والطبية التي قد تظهر في أوقات الذروة.
ويعكس هذا العمل تكامل جهود الأجهزة الأمنية في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الأجواء الروحانية الآمنة لهم خلال أداء مناسكهم.