يوفر معلومات بحثية مهمة.. "الأرصاد" يُصدر تقرير "مناخ المملكة في 2021"

وسجل التقرير تغيرًا عن المعدل الفصلي لمتوسط درجات الحرارة لفصل الربيع (مارس إلى مايو) 2021؛ حيث كان 26.6 درجة مئوية بزيادة 1.3 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي، مما يجعله أسخن ربيع منذ عام 1985، بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل خلال شهر مارس؛ حيث وصلت 2.7 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي في منطقتي حائل والباحة.