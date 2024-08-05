مدينة الملك فهد الطبية تعيد الحركة لطفل بعد "تقليص جمجمته"

وتعد هذه العملية تقدمًا كبيرًا في علاج هذه الحالة الصحية الصعبة، حيث إنه منذ ولادته، عانى الطفل من الإصابة باستسقاء دماغي، مما أدى إلى تضخم كبير في حجم جمجمته، حيث بلغ محيط رأسه 85 سم، كما أدت الزيادة الكبيرة في السوائل والتضخم الحاد للجمجمة إلى تقييد حركة الطفل بشكل كبير، مما سبب معاناة كبيرة لعائلته في رعايته وتحريكه.