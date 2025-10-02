كيف رسخت وزارة البلديات والإسكان نموذج الحكومة الذكية؟

من اللافت أن التحول لم يقتصر على المستفيد المباشر، بل شمل البنية الإدارية أيضًا. تطوير نظام إدارة معلومات المشاريع لم يكن قرارًا تقنيًا بقدر ما هو تحول في ثقافة العمل، حيث جرى توحيد المعايير، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المتابعة بنسبة وصلت إلى 95%. هذه النقلة النوعية تمنح صانع القرار أداة دقيقة للتخطيط والرقابة، وهو ما تحتاجه أي منظومة حكومية تسعى للحوكمة الفعلية.