الدكتور مازن فقيه ضمن أفضل 100 شخصية قيادية في مجال الرعاية الصحية في فوربس الشرق الأوسط 2024

تم اختيار الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، في المرتبة الثامنة ضمن أفضل 100 شخصية قيادية في مجال الرعاية الصحية في فوربس الشرق الأوسط 2024. ويهدف تصنيف فوربس الشرق الأوسط إلى التعريف بأكثر الشخصيات تأثيرًا في مجال الرعاية الصحية والتي تقود مسيرة الابتكار وتحول الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.
جاء هذا الاختيار بالتزامن مع إدراج مجموعة فقيه للرعاية الصحية في السوق المالية السعودية (تداول) في 5 يونيو 2024، بما يعكس الحضور والعطاء والثقل الكبير لمجموعة فقيه خلال أربعة عقود باعتبارها من الروَّاد البارزين في مجال الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية.
يذكر أن مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحت قيادة الدكتور مازن، قد حافظت على مكانتها بالاستفادة من التطورات التكنولوجية الجديدة في المجال الطبي، وتبني أحدث التقنيات العالمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية متميزة، وتوفير التعليم الصحي، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأعلى درجات الجودة باتباع معايير عالمية تضمن من خلالها حصول المريض على تجربة رعاية صحية فريدة.
من جانبه أعرب الدكتور مازن فقيه عن سعادته بهذا الاختيار قائلًا: "يشرفني بشدة أن يتم تكريمي من قبل فوربس الشرق الأوسط". مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس تفاني فريق فقيه للرعاية الصحية بأكمله في العمل الجاد.
وقال الدكتور مازن فقيه: "بينما نعمل على مواءمة إستراتيجية النمو لدينا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فإننا ملتزمون بتعزيز مكانتنا الرائدة في السوق في جدة وتوسيع حضورنا إلى المدن الرئيسية مثل الرياض ومكة والمدينة ونيوم".
مضيفًا أن نموذج الرعاية الصحية عالي الفعالية للمجموعة، والتزامها بالتميز الأكاديمي، وقدرتها على دمج التقنيات المتقدمة بنجاح في مرافقها الطبية، سيستمر في دفع تقدمها إلى الأمام بإذن الله.
وتعد مجموعة فقيه للرعاية الصحية اسمًا موثوقًا به في مجال الرعاية الصحية لأكثر من 47 عامًا، ويمثل إدراجها مؤخرًا في السوق المالية السعودية (تداول) فصلًا جديدًا مهمًّا في رحلتها العامرة بالإنجازات، حيث تواصل المجموعة دورها القيادي في المجال الطبي بمرافق حديثة وحلول مبتكرة وثقافة أكاديمية والتزام بتقديم الرعاية الصحية ذات البعد الإنساني التي تركز على رضا المريض وتوفر له أفضل تجربة علاجية.