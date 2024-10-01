الدكتور مازن فقيه ضمن أفضل 100 شخصية قيادية في مجال الرعاية الصحية في فوربس الشرق الأوسط 2024

وتعد مجموعة فقيه للرعاية الصحية اسمًا موثوقًا به في مجال الرعاية الصحية لأكثر من 47 عامًا، ويمثل إدراجها مؤخرًا في السوق المالية السعودية (تداول) فصلًا جديدًا مهمًّا في رحلتها العامرة بالإنجازات، حيث تواصل المجموعة دورها القيادي في المجال الطبي بمرافق حديثة وحلول مبتكرة وثقافة أكاديمية والتزام بتقديم الرعاية الصحية ذات البعد الإنساني التي تركز على رضا المريض وتوفر له أفضل تجربة علاجية.