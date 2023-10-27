مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن توزيع مساعدات طارئة للمتضرّرين من إعصار "تيج" في مديرية الريدة وقصيعر بحضرموت المكلا

وأشاد محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي؛ بجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، على وقوفها إلى جانب المحافظة في ظل هذه الكارثة، مؤكداً أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناة الأسر المتضررة من الإعصار، حيث يأتي ذلك في إطار التدخلات الإنسانية والإغاثية للمملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الأسر المتضررة في المحافظات اليمنية المنكوبة من جرّاء الإعصار تيج.