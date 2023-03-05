9 أجهزة حكومية تتصدّر قائمة التفاعل مع مركز التواصل الحكومي

وارتفعت نسبة تفاعل 5 أجهزة حكومية إلى 100% مقارنة بنسبة تفاعلها في النصف الأول من عام 2022، وهي كلٌّ من: وزارتي العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.