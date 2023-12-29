جامعة الدول العربية.. السعودية تستعرض جهودها الضخمة في تطوير بنيتها الحقوقية

شارك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية بموجب المادة (48) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وتطرق "الفاخري"، في كلمته، إلى أبرز التطورات الحقوقية التي تشهدها المملكة بما يعزز ويدعم حقوق الإنسان ومن ذلك: صدور عدد من التشريعات والأنظمة، ودعم المرأة وتمكينها، وانعكاس أثر الخطط والبرامج التي تضمنتها رؤية 2030 على العديد من مجالات حقوق الإنسان.
كما تطرق إلى ما رصدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من أثر إيجابي للسياسات والإجراءات والمبادرات والمتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والاستخدام والمهنة وكذلك الجهود المبذولة من الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما تم تسليط الضوء حول الجهود المبذولة لضمان حق الإنسان في الصحة والتي شملت جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز.