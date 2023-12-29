جامعة الدول العربية.. السعودية تستعرض جهودها الضخمة في تطوير بنيتها الحقوقية

وتطرق "الفاخري"، في كلمته، إلى أبرز التطورات الحقوقية التي تشهدها المملكة بما يعزز ويدعم حقوق الإنسان ومن ذلك: صدور عدد من التشريعات والأنظمة، ودعم المرأة وتمكينها، وانعكاس أثر الخطط والبرامج التي تضمنتها رؤية 2030 على العديد من مجالات حقوق الإنسان.