"الخنيقية التعديني".. أكبر موقع لاستكشاف المعادن في المملكة

يعد موقع الخنيقية التعديني بمحافظة القويعية أحد أكبر مواقع استكشاف المعادن بالمملكة؛ لما يحويه من ثروات طبيعية هائلة تتنوع بين النحاس والمنجنيز والذهب والزنك.
وتتنافس العديد من الشركات للاستثمار في الصناعات التعدينية لأهميتها المستقبلية.
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في شهر سبتمبر 2022م عن فوز تحالف شركة موشيكو ريسورسيس وشركة عجلان وإخوانه للتعدين، برخصة كشف موقع الخنيقية التعديني في محافظة القويعية بمنطقة الرياض .
ووفقًا لما صرح به المهندس الجيولوجي فيصل السلطان، أحد مشرفي المشروع عبر قناة الإخبارية قائلاً: "تلك المنطقة الجبلية غنية بالمعادن وتعد من أكبر مواقع استكشاف المعادن بالمملكة".
وأضاف: "يأتي هذا الاهتمام بقطاع التعدين في إطار خطة المملكة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، وجعل التعدين العمود الثالث للاقتصاد، وخطتها للتحول الوطني وتنويع مصادر الدخل وفقًا لرؤية المملكة 2030م، وتأتي هذه المشروعات بدعم من القيادة الحكيمة وتشجيعها لإحداث نقلة نوعية في اقتصاد المملكة".
وأضاف : "تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع وتم إنجاز وحفر 53 مليون طن، وتم الإنجاز فعليًا من الرخصة تقريبًا خمسة بالمئة، وتنطلق المرحلة القادمة قريبًا وهي تختص بالمنجم، وهي غنية بالمنجنيز وتنتهي في عام 2024م، وتليها مرحلة الزنك والنحاس في عام 2025م، وأيضًا يوجد بالموقع التعديني نسبة من الذهب والفضة سوف يتم استخراجها في مرحلتها".