"الخنيقية التعديني".. أكبر موقع لاستكشاف المعادن في المملكة

وأضاف : "تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع وتم إنجاز وحفر 53 مليون طن، وتم الإنجاز فعليًا من الرخصة تقريبًا خمسة بالمئة، وتنطلق المرحلة القادمة قريبًا وهي تختص بالمنجم، وهي غنية بالمنجنيز وتنتهي في عام 2024م، وتليها مرحلة الزنك والنحاس في عام 2025م، وأيضًا يوجد بالموقع التعديني نسبة من الذهب والفضة سوف يتم استخراجها في مرحلتها".