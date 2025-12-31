44 طالبًا وطالبة من تعليم الرياض يتأهلون لمعرض "إبداع 2026"

وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، الطلاب والطالبات المتأهلين، مثمنًا جهود المدارس والكوادر التعليمية، والتعاون الفاعل بين المدرسة والأسرة، الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.