44 طالبًا وطالبة من تعليم الرياض يتأهلون لمعرض "إبداع 2026"

تأهل 44 طالبًا وطالبة من 27 مدرسة تابعة لإدارة تعليم الرياض للمشاركة في معرض "إبداع 2026" للعلوم والهندسة، وذلك في إنجاز يعكس مستوى التميز والإبداع لدى طلاب وطالبات المنطقة.
وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، الطلاب والطالبات المتأهلين، مثمنًا جهود المدارس والكوادر التعليمية، والتعاون الفاعل بين المدرسة والأسرة، الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.
وأعرب "الزارع" عن أمنياته للمتأهلين بتحقيق التميز في مراحل المعرض القادمة، مشيدًا بدور المعلمين والمعلمات في تحفيز الطلاب على المشاركة في المسابقات العلمية، وتنمية روح البحث والابتكار لديهم.
وأكد أن هذه المسابقات تسهم في تعزيز مهارات البحث العلمي، وتفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب لتطوير مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات العلمية والتقنية.