السياسة الأمريكية تجاه الخليج في عهد ترامب: صعوبة إدارة التوازن بين الثوابت والتحديات

هكذا يرى الباحث د. أشرف كشك في مقال له، نشره مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة؛ لتقديم تحليل شامل للسياسة الأمريكية في عهد الفترة الثانية للرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى ضرورة إعادة صياغة هذه السياسة؛ لتواكب التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.