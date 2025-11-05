مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ أربعيني من انسداد مزمن بالشريان التاجي

وقال أنه تم الإطلاع على فحوصات التصوير المقطعي (C.T Scan) وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية (ECHO Cardiogram) والتحاليل المخبرية، وقد كشفت النتائج عن وجود إنسداد شبه كامل في أحد الشراين التاجية، والمسؤول عن نقل الدم وتغذية عضلة القلب وامدادها بالأكسجين، وهنا قرر الفريق الطبي سرعة التدخل العلاجي بالقسطرة، عقب إتخاذ كافة التدابير اللازمة لصحة وسلامة المراجع، إذ تم إخضاعه لعملية دقيقة في وحدة القسطرة استغرقت ساعتين ونصف تحت التخدير الموضعي، وتم فيها فتح كامل الإنسداد وتركيب دعامة قلبية (دوائية) متطورة، والتي تتميز بوجود بطانة من الداخل تساعد في سهولة تدفق الدم، نقل بعدها المراجع إلى غرفة التنويم.