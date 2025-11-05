مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ أربعيني من انسداد مزمن بالشريان التاجي

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، إجراء عملية قسطرة قلبية معقدة لإنقاذ حياة مراجع يبلغ من العمر47 عاماً، عانى من إنسداد مزمن في الشريان التاجي نتج عنه آلام شديدة. ذكر ذلك الدكتور عمر البسام استشاري أمراض القلب التداخلية والهيكلية رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزمالة الكندية والبورد الامريكي.
والذي أضاف بأنه عند استقبال المراجع بالعيادة والإستماع إلى شكواه، والإطلاع على تاريخه المرضي، تبين أنه بدأ يشعر بآلام في الصدر تزداد بصورة شبه يومية وضيق في التنفس، والشعور بالتعب والارهاق العام بالجسم خاصة عند بذل أي مجهود ولو كان بسيط، هذا بالإضافة إلى الشعور بالدوخة عند المشي.
وقال أنه تم الإطلاع على فحوصات التصوير المقطعي (C.T Scan) وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية (ECHO Cardiogram) والتحاليل المخبرية، وقد كشفت النتائج عن وجود إنسداد شبه كامل في أحد الشراين التاجية، والمسؤول عن نقل الدم وتغذية عضلة القلب وامدادها بالأكسجين، وهنا قرر الفريق الطبي سرعة التدخل العلاجي بالقسطرة، عقب إتخاذ كافة التدابير اللازمة لصحة وسلامة المراجع، إذ تم إخضاعه لعملية دقيقة في وحدة القسطرة استغرقت ساعتين ونصف تحت التخدير الموضعي، وتم فيها فتح كامل الإنسداد وتركيب دعامة قلبية (دوائية) متطورة، والتي تتميز بوجود بطانة من الداخل تساعد في سهولة تدفق الدم، نقل بعدها المراجع إلى غرفة التنويم.
وقال الدكتور عمر البسام أن العملية تكللت بالنجاح التام ، وأكدت الفحوصات الأولية في الساعات الأولى بعد التدخل العلاجي تحسن مؤشراته الحيوية، وخلال 48 ساعة خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة ، كما أنه زار العيادة بعد 7 أيام وقد انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها وأصبح يتنفس بصورة طبيعية ولله الحمد.