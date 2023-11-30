المغربي: إكسبو الرياض 2030 هو الخير القادم!

رفع سعد المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة روابط العقارية؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.
وقال المغربي: من يتابع الشأن السعودي عن قُرب، ويتمعن بالخطوات الجريئة والسريعة التي تخطوها المملكة منذ إطلاق رؤيتها الطموحة في العام 2016م، لن يستغرب أبدًا الانتصار الكاسح الذي حققته الرياض على نظيرتيها بوسان الكورية وروما الإيطالية في سباق الترشح لاستضافة معرض إكسبو 2030 الذي يعتبر من أبرز الأحداث الدولية ذات الصدى الاقتصادي الكبير.
ويُضيف: الإنجاز الذي تحقق يُمثل لحظة فارقة في تاريخ المملكة، فالفوز باستضافة مثل هذا الحدث العالمي الضخم الذي سيستقطب ملايين الزوار ومليارات الدولارات إلى الرياض؛ سيُضاعف حجم الاستثمارات في العاصمة، حيث يُعد المعرض عامل جذب كبير للمستثمرين وكبار رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم بحثًا عن الاكتشافات والأفكار الحديثة. علاوةً على ذلك ستتسارع وتيرة الإنجاز في المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية، مما سيُحدث طفرة عقارية جديدة سيصل مداها إلى مختلف مدن المملكة التي ستشهد أيضًا مونديالًا كرويًا عالميًا بنكهة سعودية في العام 2034م.
ويتابع المغربي: أنظار العالم تتجه اليوم إلى قلب المملكة النابض، ولا شك أن هذا المحفل الدولي الكبير يُشكل فرصة عظيمة لإبهار الكوكب بعظمة المملكة العربية السعودية، وبإنجازاتها، وثقافتها، وحضارتها، وتاريخها العريق، ومستقبلها الزاهر، كما يُعتبر فرصة لتعزيز صورة الرياض كوجهة عالمية رائدة في الابتكار والتجارة، والاستدامة، والعلوم، والثقافة.