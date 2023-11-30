المغربي: إكسبو الرياض 2030 هو الخير القادم!

ويُضيف: الإنجاز الذي تحقق يُمثل لحظة فارقة في تاريخ المملكة، فالفوز باستضافة مثل هذا الحدث العالمي الضخم الذي سيستقطب ملايين الزوار ومليارات الدولارات إلى الرياض؛ سيُضاعف حجم الاستثمارات في العاصمة، حيث يُعد المعرض عامل جذب كبير للمستثمرين وكبار رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم بحثًا عن الاكتشافات والأفكار الحديثة. علاوةً على ذلك ستتسارع وتيرة الإنجاز في المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية، مما سيُحدث طفرة عقارية جديدة سيصل مداها إلى مختلف مدن المملكة التي ستشهد أيضًا مونديالًا كرويًا عالميًا بنكهة سعودية في العام 2034م.