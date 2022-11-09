طيران ناس يحتفل بتدشين أول رحلاته المباشرة بين جدة ومرسيليا الفرنسية

وأطلقت الوجهة الجديدة بين جدة ومرسيليا، في إطار اتفاقية وقعها طيران ناس مؤخرًا مع برنامج الربط الجوي لإطلاق أربع وجهات جديدة ومباشرة تشمل مرسيليا في أوروبا، وكذلك الدار البيضاء والجزائر في شمال إفريقيا وألماتي في آسيا الوسطى، لتسهيل وصول الزوار بما في ذلك السياح والحجاج والمعتمرين إلى المملكة، ويستهدف برنامج الربط الجوي تأسيس مسارات دولية جديدة عبر تحفيز ودعم شركات الطيران بما يعزز التوسع إلى أسواق جديدة تساهم في نمو قطاع الطيران والسياحة وزيادة عدد الوجهات الدولية المباشرة إلى 250 وجهة بحلول 2030م، وذلك بالانسجام مع استراتيجية النمو والتوسع لطيران ناس، الرامية إلى ربط العالم بالمملكة والوصول إلى 165 وجهة محلية ودولية، حيث أعلن طيران ناس مؤخراً عن موافقة مجلس إدارته بزيادة طلبيات شراء الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة ليصبح أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.